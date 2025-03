L'aperçu public de SharePoint Framework 1.21 est disponible : l'aperçu présente la première version des fonctionnalités à venir

Applications axées sur le contenu : SharePoint Framework peut être utilisé pour construire des applications axées sur le contenu en utilisant les informations de Microsoft 365 avec Microsoft Graph ou pour intégrer du contenu hébergé à l'extérieur.

Single Sign On automatique : Les composants de SharePoint Framework ont un SSO automatique et transparent inclus pour les plateformes sur lesquelles ils sont hébergés. Aucun consentement spécifique n'est nécessaire de la part des utilisateurs finaux de Microsoft 365.

Hébergement automatique : Les composants SharePoint Framework sont automatiquement hébergés dans SharePoint sans coûts de maintenance ou d'exploitation supplémentaires.

Outil standard de l'industrie : SharePoint Framework utilise un outil web stack standard avec node, npm, TypeScript et n'importe quel framework JavaScript de votre choix. Il suffit d'une compétence web standard pour réussir sans aucun outil propriétaire.

Principales fonctionnalités de la version préliminaire 1.21

Code : Sélectionner tout npm install @microsoft/generator-sharepoint@1.21.0-beta.0 --global



SharePoint Framework est l'option d'extensibilité la plus utilisée dans Microsoft 365 avec des dizaines de millions d'utilisateurs finaux chaque mois pour les composants personnalisés construits par les développeurs pour Microsoft Teams, Microsoft Viva et SharePoint. C'est un moyen facile de construire une extensibilité pour les développeurs dans Microsoft 365 et les développeurs en profitent pour créer des expériences personnalisées pour les utilisateurs finaux.Vous pouvez construire des solutions alimentées par SharePoint Framework en utilisant SharePoint Framework Yeoman Generator, Microsoft Teams Toolkit, ou avec le SharePoint Framework Toolkit. L'avantage principal est la flexibilité de l'hébergement automatique avec l'option d'utiliser exactement le même composant à travers les différents hôtes sans aucun changement au niveau du code. Ceci est conçu pour maximiser la valeur de vos investissements de développement indépendamment de l'hôte principal que vous ciblez.Les capacités clés de SharePoint Framework pour Microsoft 365 sont les suivantes :SharePoint Framework a également facilité la gestion des autorisations et des jetons pour l'accès aux données dans Microsoft 365. Vous utiliserez les API Microsoft Graph pour accéder aux données d'entreprise et vous pouvez encore simplifier le développement des composants SharePoint Framework en tirant parti de la boîte à outils Microsoft Graph, qui fournit des contrôles réutilisables avec une connectivité de données à Microsoft Graph.Microsoft vient d'annoncer la disponibilité du premier aperçu public de SharePoint Framework (SPFx) 1.21, avec des mises à jour pour les expériences SharePoint, Microsoft Viva et Microsoft Teams. Il s'agit d'une version de base pour la prochaine version 1.21 qui sera axée sur de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour techniques. En outre, Microsoft envisage de fournir la version de disponibilité générale (GA) au printemps 2025 (avril/mai). L'objectif de cet aperçu serait de fournir plus d'informations sur les fonctionnalités à venir et d'offrir à l'écosystème mondial de Sharpoint la possibilité d'influer directement sur les fonctionnalités publiées.Les principaux changements et mises à jour de cette version preview sont les suivants :Introduction d'options de configuration de mise en page flexibles pour les webparts : Options de configuration dans le fichier manifest de la partie web pour définir l'expérience par défaut des parties web personnalisées utilisées dans la mise en page flexible.Option de configuration pour activer la personnalisation spécifique de l'utilisateur pour le tableau de bord de Viva Connections au niveau de la carte : Viva Connections va commencer à permettre aux utilisateurs finaux de configurer et d'ajouter de nouvelles cartes sur le tableau de bord fourni par l'entreprise. Les cartes peuvent être configurées pour supporter cette option avec la configuration du manifeste de la carte.Vous pouvez voir une démonstration en direct des fonctionnalités mentionnées ci-dessus à partir de l'enregistrement de l'appel hebdomadaire de la communauté Microsoft 365 & Power Platform le 25 février. La démonstration spécifique de SPFx 1.21 commence à 49:45.Vous pouvez installer la version preview de SharePoint Framework 1.21 en utilisant la commande suivante qui installera la nouvelle version preview spécifique.Pensez-vous que ces améliorations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur cette mise à jour ?