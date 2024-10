Microsoft annonce la disponibilité générale de SharePoint Framework 1.20 avec des mises à jour sur la construction de l'extensibilité de l'entreprise au sein de Microsoft 365

Applications axées sur le contenu : SharePoint Framework peut être utilisé pour construire des applications axées sur le contenu en surfant facilement sur les informations de Microsoft 365 avec Microsoft Graph ou pour intégrer du contenu hébergé à l'extérieur.



Introduction de nouvelles options de mise en page de visualisation de données pour la vue de carte Viva Connections : les types de graphiques à barres, à secteurs et en beignet sont maintenant disponibles en plus du style de graphique précédemment publié.





Support pour les Quick Views HTML pour les cartes Viva Connections : permettant des options de mise en page plus complexes pour les ordinateurs de bureau, les tablettes et les appareils mobiles. Auparavant, Viva Connections Card View ne supportait que l'option de carte adaptative - avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez utiliser le HTML en combinaison avec n'importe quel framework JavaScript pour votre expérience de visualisation rapide.

Comme prévu, Microsoft annonce pour ce fin du mois de septembre 2024 la disponibilité générale (GA) de SharePoint Framework (SPFx) 1.20. La première aperçue publique de SPFx 1.20 comportait principalement des mises à jour pour les expériences Microsoft Viva, Microsoft Teams et SharePoint Online. L'objectif de Microsoft est d'offrir à l'écosystème mondial la possibilité d'influer directement sur les capacités publiées.SharePoint Framework est le moyen le plus simple de construire vos solutions d'entreprise pour Microsoft 365 avec l'authentification unique automatique, l'hébergement automatique et avec l'outillage web standard de l'industrie. SPFx 1.20 se concentre principalement sur les nouvelles fonctionnalités clés pour Microsoft Viva, mais contient également des correctifs pertinents pour l'expérience des développeurs Microsoft 365.SharePoint Framework est l'option d'extensibilité la plus utilisée dans Microsoft 365 avec des dizaines de millions d'utilisateurs finaux chaque mois pour les composants personnalisés construits par les développeurs pour Microsoft Teams, Microsoft Viva et SharePoint. C'est le moyen le plus facile de construire une extensibilité pour les développeurs dans Microsoft 365 et des milliers de partenaires et de clients en profitent pour créer des expériences personnalisées pour les utilisateurs finaux.Vous pouvez construire des solutions alimentées par SharePoint Framework en utilisant SharePoint Framework Yeoman Generator, Microsoft Teams Toolkit, ou avec le SharePoint Framework Toolkit. L'avantage principal est la flexibilité de l'hébergement automatique avec l'option d'utiliser exactement le même composant à travers les différents hôtes sans aucun changement au niveau du code. Ceci est conçu pour maximiser la valeur de vos investissements de développement indépendamment de l'hôte principal que vous ciblez.Les capacités clés de SharePoint Framework pour Microsoft 365 sont les suivantes :SharePoint Framework a également facilité la gestion des autorisations et des jetons pour l'accès aux données dans Microsoft 365. Vous utiliserez les formidables API Microsoft Graph pour accéder aux données d'entreprise et vous pouvez encore simplifier le développement des composants SharePoint Framework en tirant parti de la boîte à outils Microsoft Graph, qui fournit des contrôles réutilisables avec une connectivité de données à Microsoft Graph.Microsoft travaille également activement sur l'histoire alimentée par SharePoint Framework avec Copilot avec un aperçu initial déjà montré dans la Build 2024. Vous pouvez vous attendre à ce qu'un premier aperçu public de ces fonctionnalités liées à Copilot soit disponible au cours du dernier trimestre 2024.Les principaux changements et mises à jour de cette version sont les suivants :Quel est votre avis sur cette version ?