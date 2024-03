Aperçu public de SharePoint Framework 1.19, avec des mises à jour pour Microsoft Viva, Microsoft Teams et SharePoint Online

Introduction de nouvelles options de mise en page pour la vue de la carte Viva Connections - en particulier une nouvelle mise en page des zones de texte, par exemple pour les enquêtes et les scénarios de recherche.



Prise en charge de Webpack 5



La version des paquets Buildtime est découplée de la version SPFx.



De nombreuses autres améliorations et ajustements basés sur les problèmes signalés par les clients et les partenaires.

Code : Sélectionner tout npm install @microsoft/generator-sharepoint@ next -- global

Applications axées sur le contenu - SharePoint Framework peut être utilisé pour construire des applications axées sur le contenu en surfant facilement sur les informations de Microsoft 365 avec Microsoft Graph ou pour intégrer du contenu hébergé à l'extérieur.





Microsoft annonce la disponibilité du premier aperçu public de SharePoint Framework (SPFx) 1.19 - avec des mises à jour pour Microsoft Viva, Microsoft Teams et SharePoint Online. Il s'agit de la version de base de la prochaine version 1.19, qui se concentre principalement sur les nouvelles fonctionnalités de Microsoft Viva et sur les mises à jour des dépendances techniques. Microsoft déploit plusieurs capacités et fonctionnalités dans l'aperçu, avant qu'il ne soit généralement disponible et prêt pour l'utilisation en production.Microsoft envisage de fournir la version de disponibilité générale (GA) au printemps 2024 (avril/mai). Comme pour les versions précédentes, l'objectif serait de fournir plus d'informations sur les fonctionnalités à venir et d'offrir à l'écosystème mondial la possibilité d'influer directement sur les fonctionnalités publiées.Les principaux changements et mises à jour de cette version préliminaire sont les suivants :Dans le cadre de la version de prévisualisation, Microsoft fournit également un nouvel exemple de code qui présente l'expérience de la carte graphique pour Microsoft Viva.L'utilisation et la création de l'option de mise en page de la carte graphique sont démontrées dans la vidéo ci-dessous.Microsoft déclare qu'ils incluront de nouvelles fonctionnalités supplémentaires lors de la disponibilité générale de la version 1.19. Il ne s'agit donc que d'un début avec les fonctionnalités de base initiales.Vous pouvez installer l'aperçu de SharePoint Framework 1.19 en utilisant la commande suivante qui installera toujours les derniers paquets d'aperçu.SharePoint Framework est une option d'extensibilité largement utilisée dans Microsoft 365 avec. C'est le moyen le plus facile de construire l'extensibilité des développeurs pour Microsoft 365 et il est utilisé par des milliers de partenaires et de clients pour construire des expériences personnalisées pour les utilisateurs finaux.Vous pouvez créer des solutions basées sur SharePoint Framework en utilisant Microsoft Teams Toolkit, SharePoint Framework Yeoman Generator ou avec Microsoft Viva Toolkit. L'avantage principal est la flexibilité de l'hébergement automatique avec l'option d'utiliser exactement le même composant à travers les différents hôtes sans aucun changement au niveau du code. Ceci est conçu pour maximiser la valeur de vos investissements de développement indépendamment de l'hôte principal que vous ciblez.Les capacités clés de SharePoint Framework pour Microsoft 365 sont les suivantes :SharePoint Framework a également facilité la gestion des autorisations et des jetons pour l'accès aux données dans Microsoft 365. Vous utiliserez les formidablespour accéder aux données d'entreprise et vous pouvez encore simplifier le développement des composants SharePoint Framework en tirant parti de la, qui fournit des contrôles réutilisables avec une connectivité de données à Microsoft Graph.Quel est votre avis sur cette aperçu ?